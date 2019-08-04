رانيا يوسف بطلة كاشفة تجدد الهجوم عليها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها على موقع «أنستجرام».

رانيا ظهرت في الصور بلوك جرئ جدا وملفت، حيث ارتدت شورت يكشف عن ساقيها، واختارت عليه توب يكشف عن ظهرها لونه فضي.

الفنانة تلقت عدد كبير من التعليقات السلبية بسبب الطلة التي ظهرت بها، واتهمها الجمهور بمحاولة لفت الأنظار بأي شكل من خلال عدد من التعليقات.

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رانيا لم تلتفت لتلك الانتقادات وخاصة أنها تسمعها باستمرار، حيث قالت في لقاء سابق لها إن الملابس العارية أصبحت موضة عالمية وأنها يجب أن تكون واجهة لبلدها.

وكانت رانيا يوسف، قد أثارت حالة جدل واسعة خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد ظهورها بفستان وصف بأنه بدون بطانة يكشف عن منطقة حساسة من جسدها، وهو الأمر الذي أشعل موجة انتقادات ضدها.

وكانت رانيا يوسف، قد دافعت عن نفسها بعد الأزمة مؤكدة أن بطانة الفستان قد رفعت وهذا هو سبب ظهورها بهذا الشكل، كما نشرت اعتذار رسمي للشعب المصري عما بدر منها خلال حفل الافتتاح مؤكدة أن الأزمة غير مقصودة، وأنها تحترم عادات وتقاليد الشعب المصري ولم تتخطاها يومًا كما هو معروف عنها منذ دخولها الوسط الفني.