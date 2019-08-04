زينة في جلسة تصوير غريبة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية زينة لجلسة تصوير غريبة لصالح واحدة من المجلات الفنية.

زينة شاركت جمهورها في عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصور بلوك غريب، حيث اختارت لها أكثر من طلة.

الفنانة الشابة ظهرت في عدد من الصور ببدلة مختلطة الألوان، وبدت وهي تمسك بشعرها وكأنها فتاة صغيرة، واختارت في طلة أخرى فستان أسود له تصميم غريب، واختلف الجمهور حول طلتها، فالبعض أعجب بها، بينما انتقدها البعض الآخر.

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وحققت الفنانة زينة مؤخرا نصرا قضائيا على الفنان أحمد عز بعدما قضت المحكمة بدفعه مصروفات ولديه والتي قدرت بـ 750 ألف جنيه مصري، ورفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه.

وتعود زينة للسينما من خلال فيلم «كل سنة وانت طيب»، ومع الفنان تامر حسني، بعد أن تعاونت معه من قبل أكثر من مرة في أفلام: «حالة حب، سيد العاطفي، كابتن هيما».

ويشارك في بطولة “كل سنة وأنت طيب”، تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح وتدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن لا يخلو من المغامرة وتم تصوير معظم أحداثه فى العاصمة اللبنانية بيروت.