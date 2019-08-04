هيثم سعيد يتهم رامي صبري بالسرقة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدم الفنان المصري هيثم سعيد الجمهور باتهام وجهه لزميله الفنان رامي صبري، حيث اتهمه بسرقته.

هيثم اتهم رامي بسرقة لحن أغنيته “تاني” التي طرحها عام 2011، والذي يتشابه مع لحن أغنية رامي صبري الجديدة “بتاع بنات”.

وأغنية “تاني” للفنان هيثم سعيد من كلمات محمد بداوي، وألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد إبراهيم، وقد تم طرحها عام 2011.

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أما أغنية “بتاع بنات” لرامي صبري من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي صبري، وتوزيع تميم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام الفنان رامي صبري بالسرقة، حيث واجه اتهاما من قبل بسرقة لحن أغنية “أنا بنسى نفسي”، والتي اتهم بسرقة لحنها من عمرو مصطفى في أغنية “قلت إيه” للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

كما اتُهم الفنان المصري بسرقة لحن أغنية “غالي”، من أغنية “c’est la vie” للشاب خالد، كما اتهم بسرقة لحن أغنية “حب عمري”، والتي يشبه لحنها لحن أغنية “اللي اختاروا قلبي” لمحمد حماقي.