تكريم محمد رمضان ودرة في حفل enigma بكاليفورنيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

اقامت مجلة “enigma” العالمية، حفل ضخم أقيمت فعالياته، مساء الخميس 1 أغسطس، بولاية كاليفورنيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكريم عدد من نجوم الفن.

وشهد الحفل تكريم كل من الفنان محمد رمضان، والفنانة التونسية درة، والذين ووصفتهما المجلة بأنهما الأكثر تأثيرًا في مجالاتهم بالشرق الأوسط.

وأطل الفنان محمد رمضان في الحفل ببذلة سوداء مزينة بحلى ذهبية ضخمة عند الكتفين، وبعد تسلم تكريمه طلب منه بعض الحضور الغناء، فقدم أغنية “نمبر وان”، مما أشعل أجواء الحفل وتفاعل معه الحضور بشدة.

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وتألقت الفنانة التونسية درة في الحفل بفستان أنيق جمع بين اللونين الأبيض والأسود، وخضعت لجلسة تصوير مميزة على هامش الحفلن نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

الفنانة التونسية أرفقت الصور بتعليق قالت فيه: “رحلتي لم تكن مثالية، فقد واجهت بعض التحديات، لكني فخورة بما حققته.

وأضافت: “طريقة الوقوف أمام الكاميرا للتصوير في بعض الأحيان تكون مملة، لذا أفضل أن ألعب ولأمنح اللقطات قصة وحياة وأكون أنا”.

يذكر أن المجلة تقيم احتفالًا سنوياً لتكريم عدد من النجوم العرب في عدد من المجالات بسبب تألقهم في نشاطاتهم الخاصة، وكان من ضمن نجوم الفن في الدورات السابقة، كل من النجمة يسرا، وليلي علوي، ومنى زكي، وأحمد حلمي، وعمرو يوسف، ونيللي كريم، واَسر ياسين، وغيرهم.