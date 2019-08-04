عزاء والدة هالة صدقي ينهي خلافاتها مع ماجدة زكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من الخلافات بينهما، حرصت الفنانة المصرية ماجدة زكي على حضور عزاء والدة الفنانة هالة صدقي، والذي أقيم مساء الجمعة 2 أغسطس، في كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك.

الفنانة المصري قدمت واجب العزاء للفنانة هالة صدقي، وهو ما كشف عن انتهاء الخلافات التي وقعت بينهما، منذ اشتراكهما سويا في مسلسل “كيد الحموات”.

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وشهد عزاء والدة هالة صدقي حضور الفنانة يسرا، وشهيرة، ونرمين الفقي، وسوسن بدر، ونبيلة عبيد، وفيفي عبده، وإلهام شاهين، ونورا، وبوسي، ونبيل الحلفاوي، وخالد زكي، وكانت الفنانة هالة صدقي، قد أصيبت بنوبة بكاء خلال العزاء.

وفرضت الفنانة هالة صدقي، حالة خصوصية شديدة على العزاء حيث تم منع التصوير خلال العزاء، وتم التقاط صور النجوم من خارج الكنيسة التي يقام فيها العزاء من الخارج.

وكانت قد وقعت خلافات حادة بين هالة صدقي وماجدة زكي أثناء اشتراكهما في مسلسل “كيد الحموات” على ترتيب اسميهما على التتر والظهور على الأفيش، وقد تبادلتا التصريحات المسيئة عبر وسائل الإعلام.