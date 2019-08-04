عزاء والدة هالة صدقي يكشف عن الأزمة الصحية لسوسن بدر.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف عزاء والدة الفنانة المصرية هالة صدقي، والتي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي بشكل مفاجئ، عن مرور الفنانة المصرية سوسن بدر، بأزمة صحية.

سوسن بدر، ظهرت خلال العزاء وهي تستند على أحد الأشخاص وتتحرك بصعوبة وترتدي نظارة سوداء بالليل، الأمر الذي فسره البعض بأنها تعاني من مشاكل في قدمها.

وكانت سوسن بدر، قد اعتمدت مؤخرا إطلالة شعر أبيض قصير، وأكدت أنها لم تشعر بحرج من ظهورها بالشعر الأبيض على خلاف العديد من النجمات.

Advertisements

عزاء والدة هالة صدقي حضره عدد كبير من النجوم منهم إلهام شاهين ويسرا وعبير صبري وسميحة أيوب وفيفي عبده، دلال عبدالعزيز، ونجوى فراد،، ونيرمين الفقي، ونبيل الحلفاوي، وأشرف زكي، وأشرف عبدالغفور، وخالد زكي، ووائل الإبراشي وأقيم بكنيسة بالقاهرةالمرعشلي بالزمالك.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة سوسن بدر مسلسل “زي الشمس”،والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة وهو من بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد السعدني، وجمال سليمان.

كما قدمت قبله مسلسل “أبو العروسة”، وشاركها البطولة الفنان سيد رجب، ومدحت صالح، ونيرمين الفقي، وعدد من النجوم الشباب.