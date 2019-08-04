خالد الصاوي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته ويداعب والدته.. فيديو طريف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفل الفنان المصري خالد الصاوي بعيد ميلاد شقيقته “داليا”، والتي تصغره بـ 15 عام، وذلك في حفل صغير أقيم في المنزل بحضور والدتهما.

الفنان المصري شارك جمهوره بمقطع فيديو طريف من أجواء الحفل، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”.

الصاوي ظهر في مقطع الفيديو وهو يغني لشقيقته “انزل يا جميل في الساحة”، ويرقص على نغماتها بطرافة شديدة، وسط أجواء كوميدية بينهما.

Advertisements

وقد حاز المقطع على إعجاب عدد كبير من جمهوره، وأثنوا على طرافته وعلاقته القوية بشقيقته ووالدته، وتمنوا لشقيقته عاما جديدا سعيدا.

يذكر أن الفنان المصري خالد الصاوي يشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق2”، والذي من المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى القادم.

وفيلم “ولاد رزق2” من بطولة الفنان أحمد عز، والفنان عمرو يوسف، والفنان أحمد الفيشاوي، والفنان أحمد داود، والفنان كريم قاسم، والفنان خالد الصاوي والفنانة نسرين أمين، والفنان ظافر العابدين، وهو من تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان ويحمل عنوان “عودة أسود الأرض”، ويظهر به عدد من ضيوف الشرف منهم يسرا، وغادة عادل، وأصالة.