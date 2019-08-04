رامي صبري يشعل في أولى حفلاته بالساحل لصيف ٢٠١٩ بحضور نجوم الفن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا الفنان المصري رامي صبري أولى حفلاته لصيف ٢٠١٩ داخل rakkan بالساحل الشمالي بحضور كامل العدد من نجوم الفن والمشاهير ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص حتي طلوع شمس السبت .

افتتح الفنان المصري فقرته بأغنية “غالي “، وسط تفاعل وهتافات الجمهور من الشباب من الجنسين، بعدها حرص علي تحية الحضور و زملائه من نجوم الفن .

كما قدم رامي العديد من أغانيه الشهيرة المميزة منها: ” تعالي”، “اسيبك يومين “، “الراجل”، “وانا معاه “، “اهد الدنيا”، “الكلام كله عادي”، “ما بلاش تقولي”، بالإضافة إلى “انا بعترفلك” من ألبومه الجديد “فارق معاك”، الذي تم إطلاقه قبيل الحفل بساعات قليلة وتصدر نسب المشاهدة بمواقع التوصل الاجتماعي.

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كما قدم رامي أغنية “انزل يا جميل في الساحة” لوليد توفيق احتفالا بأعياد ميلاد بعض أفراد الجمهور من بينهم الفنانة لقاء سويدان.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن النجم محمد فؤاد، و المنتج ياسر سليم، الإعلامي خيري رمضان، المخرج حسام سلامة، مصطفى محفوظ، المنتج محمد حامد وحرمه ريم رأفت.

كما حضرت شيري زوجة الفنان رامي صبري، ومدير أعماله أيمن نابليون، الكاتب الصحفي محمد فاروق، أحمد رزق، عصام كاريكا، منة فضالي، عزة مجاهد، المنتج أحمد أيوب، منظم الحفلات مصطفي أبو دشيش، ومصمم الأزياء أحمد فايز، ولقاء سويدان. .

وعلي جانب آخر يستعد رامي صبري لإحياء حفلا غنائيا ضخما احتفالا بإطلاق ألبومه الجديد “فارق معاك” خلال الفترة القادمة .