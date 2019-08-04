دعاء فاروق تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الإعلامية المصرية دعاء فاروق بعيد ميلاد ابنتها في أحد الكافيهات الكبرى، بحضور زوجها وابنيها.

الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمجموعة صور من أجواء الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، حيث أحضرت قالب تورتة لابنتها، ووضعت به شموع حملت الرقم “15”.

دعاء أرفقت الصور بتهنئة لابنتها قالت فيها: “أمورتي الحلوة تمت ١٥ سنة.. يا رب احفظ بنتي واحميها وفرحني بيها هي وأخواتها روكي بنتي وصاحبتي وقلبي من جوة بحبك قوي”.

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وشهد الحفل حضور الإعلامية دعاء عامر، والإعلامية إيمان رياض، صديقتا دعاء المقربتين، وهو ما أسعدها كثيرا ووجهت لهما رسالة شكر بقولها: “دعاء عامر وإيمان رياض.. شكرا يا حبايبي على وجودكم معايا دايما”.

الإعلامية المصرية تلقت الكثير من تعليقات التهنئة من جمهورها، ودعوا الله أن يحفظ لها ابنتها.

وكانت الإعلامية دعاء فاروق قد نشرت من قبل مجموعة صور جمعتها بابنتها، التي دخلت مرحلة الشباب.

دعاء دعت الله أن يحفظ لها ابنتها، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “يا رب أحفظ بنتى واحميها وابعد عنها اى سوء.. قلبى وروحى واحلى ما فى حياتى”.