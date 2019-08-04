مي حلمي تتعرض للهجوم بسبب صورة وتعليق.. كيف ردت؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية مي حلمي جمهورها بصورة حديثة لها، وأرفقتها بتعليق تغزلت فيه بجمالها.

الإعلامية المصرية علقت على الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “ومن أين للوجه المليح ذنوب؟!”.

تعليق مي أثار غضب جمهورها بشدة، فيما أكدت إحدى المتابعات أن جمالها صناعي، حيث كتبت: “عندي سؤال: لو شلتي العدسات والصبغة والميك أب والأيلاينر والتاتو والرموش هل سيصبح وجهك مليح؟!”.

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الإعلامية ردت على كلام المتابعة بحدة شديدة، حيث قالت: “أقولك كفاية أسناني أنضف من ناس كتير أوي.. ولو هي الحلاوة زي ما قولتي ما تعملي كده وابعتيلي صورتك وهنزلهالك كمان واعملك مسابقة استفتاء يمكن تبقى النتيجة زيي في الآخر”.

رد الإعلامية المصرية زاد من استفزاز جمهورها، واتهمها بعضهم بالتعالي والغرور.

وكانت الإعلامية المصرية مي حلمي قد احتفلت بزواجها من الفنان محمد رشاد في شهر مارس الماضي، وذلك بعد أن كان قد تم إلغاء حفل زفافهما الأول بسبب مشاكل بين العائلتين.