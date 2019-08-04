بعد تدهور حالتها الصحية.. نقل الإعلامية الكويتية فجر السعيد للعلاج بالخارج.. وأحلام ترافقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف نجل شقيقة الإعلامية الكويتية فجر السعيد، فواز عثمان الأمير، أنه تم نقل فجر إلى لندن لتقلي العلاج، وذلك بأمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

الأمير كتب: “صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والد الجميع أمر بإرسال خالتي، فجر عثمان السعيد، للعلاج في الخارج، خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير على رعايته الأبوية الكريمة ولفتته الإنسانية تجاه أبنائه، داعياً الباري عز وجل أن ينعم على فجر السعيد الشفاء العاجل”.

وكشف أن الفنانة الإماراتية أحلام رافقت خالته في رحلة علاجها، حيث قال “أختي قبل ربع ساعة سافرت طيران خاص، إسعاف جوي معاها خالتي فاطمة والفنانة أحلام أختنا الرابعة جزاها الله خير. راحوا لندن والله يشفيها يا رب”.

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وكانت الاعلامية الكويتية فجر السعيد قد تعرضت مؤخرا لأزمة صحية شديدة أثناء إجرائها عملية جراحية، وهو ما استدعى نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة.

وكشفت الفنانة الإماراتية أحلام، الصديقة المقربة لفجر، تفاصيل الحالة الصحية لها، بقولها: “#فجر_السعيد دخلت غرفه العمليات في مستشفى خاص في الكويت وأجرت عمليه باي باس (تحويل_مسار) وبعد العمليه بيومين أصابها تسريب من العملية”.

وأضافت: “ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب الى تسمم حاد في الدم أثرت على الوظائف الحيويه مما استدعى نقلها لمستشفى مبارك الكبير.. والشكر الكبير اولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعايه اللي وجدتها هناك والشكر للدكتور علي الموسوي اللي ما تركها ثانيه وكل المستشفى وكان يطمنا عليها كل شوي لان ممنوع عنها الزياره”.