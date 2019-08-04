شاهد.. هل تفوقت زينب فياض على والدتها هيفاء وهبي جمالا في هذه الصور؟

كتب امير فتحي في الأحد 4 أغسطس 2019 02:53 صباحاً - خضعت زينب فياض الابنة الوحيدة للفنانة اللبنانية هيفا وهبي لجلسة تصوير جديدة، نشرت صوراً من كواليسها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ابنة هيفاء وهبي، زينب فياض والتي تبلغ من العمر 26 عاماً، بدت في صورها الجديدة أجمل من والدتها وتفوقت جمالاً وجاذبية عليها.

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يذكر ان زينب فياض كانت قد خضعت سابقا لجلسة تصوير بدت فيها بإطلالة ساحرة حيث شبهها الكثيرون بهيفاء وهبي حينها.