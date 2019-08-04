شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تحيى حفلا غنائيا 21 أغسطس ضمن مهرجان محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح أغينتها الأخيرة "حبيت من قلبى"، والتى حققت انتشاراً كبيراً الفترة الماضية، تحيى المطربة مروة ناجى حفلًا غنائياً يوم الأربعاء 21 أغسطس بمهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يعقد فى الفترة من 18 أغسطس وحتى 1 سبتمبر تحت رعاية وزارة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان، ويعد الحفل الأول لها بعد طرح الكليب، وتصاحب النجمة مروة ناجى بالحفل الفرقة الموسيقية للمايسترو علاء ياسين.

ومن المقرر أن تغنى مروة مجموعة كبيرة من أغانيها وغيرها خلال الحفل، ومنها "حبيت من قلبى، الخلق محسوبة، موال برضاك، سهر الليالي، حبينا واتحبينا، وغيرها من الأغنيات الأخرى التى يتفاعل معها الجمهور .

يشار إلى أن مروة ناجى طرحت قبل أيام فيديو كليب لأغنيه حبيت من قلبي، كما فازت مؤخرًا بجائزة الميما كأحسن مطربة شابة.