شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل الشمالى الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة رنا سماحة، حفلاً غنائياً يوم الجمعة المقبل فى إحدى القرى بالساحل الشمالى وتقدم عدد من أغانيها الجديدة.
وتتعاون سماحة مع الشاعر والملحن محمد رفاعى فى أغنية تحمل اسم "أميرة الحب" وهى من توزيع الموزع التركى صوات ايدوجان، حيث تم تسجيل الأغنية فى أسطنبول والتى تراهن عليها خلال الفترة المقبلة وتقدمها بشكل مختلف عليها خاصة أنها تتعاون لأول مرة مع شاعر وملحن حقق بحجم رفاعى حقق نجاح كبير مع عدد من مطربين مصر والوطن العربى وتتمنى أن تنال الأغنية إعجاب جمهورها.
يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة كانت أغنية "فينى وجع"، والتى قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب من كلمات محمد عبد الله، ألحان عبد العزيز الصباح، توزيع إبراهيم خالد.
كانت هذه تفاصيل خبر رنا سماحة تحيى حفلاً غنائيًا فى الساحل الشمالى الجمعة المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.