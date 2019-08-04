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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة التى تسببت فى الهجوم على ناهد السباعي بجملة: عيشى عيشة أهلك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت الفنانة ناهد السباعى ردود فعل واسعة بسبب الصورة التى نشرتها مؤخراً، حيث تسببت فى الهجوم عليها من جانب إحدى متابعيها التى قالت لها: "عيشى عيشة أهلك"، مما دفع ناهد السباعى إلى الرد عليها بقصد تعريفها بأهلها من خلال تعليق مطول، تطرقت فيه إلى أجدادها الثنائى فريد شوقى وهدى سلطان، كما ذكرت اسم الفنان محمد فوزى والكاتب الكبير يوسف السباعى.
ناهد السباعي
ناهد السباعى أكدت فى ردها أن أجدادها أعظم من جينفر لوبيز فى إشارة إلى التعليق الذى هاجمها، حيث كتبت صاحبته أن ناهد السباعى عليها أن تعيش عيشة أهلها لأنها لن تكون جينفر لوبيز.
ناهد السباعي
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