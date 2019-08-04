ليالي الصيفية| نرمين ماهر في باريس وريهام أيمن في "حمام السباحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر. نرصد لكم في هذا الباب صور النجوم في رحلاتهم الصيفية:

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف أمام البحر في سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بمايوه داخل حمام سباحة، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية في الساحل الشمالي.

أحمد جمال

شارك المطرب أحمد جمال جمهوره، عبر "إنستجرام"، صورة له أمام البحر، ظهر فيها بملابس الصيف.

أحمد مالك

نشر الفنان أحمد مالك صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها بشعر طويل كيرلي، في أحد الأماكن الساحلية، أثناء قضائه عطلته الصيفية.

دوميك حوراني

نشرت المطربة اللبنانية دومنيك حوراني صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بمايوه أثناء تواجدها بمارينا، لقضاء إجازتها الصيفية.

فاتن موسى

نشرت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى صورة جمعتها بزوجها الفنان مصطفى فهمي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثناء استمتاعهما بإجازتهما الصيفية في الساحل الشمالي.

لاميتا فرنجيه

Advertisements

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"أوف شولدر" أبيض قصير، في أحد مطاعم لبنان.

مجدي كامل

نشر الفنان مجدي كامل صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أثناء استجمامه في أحد الأماكن الساحلية.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثناء تواجدها بتونس لإحياء حفلها اليوم، وظهرت نانسي في الصورة بملابس كاجوال من أمام البحر.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أمام برجل إيفل بباريس.

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة جمعتها بابنتها قسمت، وصديقاتها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف أثناء قضائها إجازتها الصيفية في العلمين.

غادة عبدالرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورًا لأحفادها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت في إحداها طفلة على "بيتش باجي" في أحد الأماكن الساحلية.

سالي عبدالسلام

نشرت المذيعة سالي عبد السلام صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا باللون البرتقالي، على يخت في البحر، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية.

محمد هنيدي

نشر الفنان محمد هنيدي صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيها مرتديًا "قبعة" في إحدى الدول الأوروبية أثناء قضائه عطلته الصيفية.