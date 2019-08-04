زوجة "الهضبة" رفقة صديقاتها وطافش بملابس رياضية.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة رياضية ترتدي ملابس خاصة بممارسة اليوجا.

مروة عبد المنعم

استرجعت الفنانة مروة عبد المنعم ذكريات الطفولة بصورة نشرتها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

روجينا

نشرت الفنانة روجينا صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

حنان مطاوع

نشرت المطربة حنان مطاوع صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها دون مكياج.

زينة

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نشرت الفنانة زينة صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة.

ماريتا الحلاني

نشرت المطربة ماريتا الحلاني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها في لقطة عفوية تضحك.

سلمى أبوضيف

نشرت الفنانة سلمي أبوضيف صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا.

نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، مرتديةً فستانًا أبيض اللون طويلاً.

زينة عاشور

نشرت زينة عاشور زوجة الفنان عمرو دياب، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة تجمعها بصديقاتها، نالت إعجاب متابعيها.

فرح علي

نشرت الإعلامية فرح علي صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وشعر أسود طويل.​