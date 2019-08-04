محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الشاعر والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له يعلق بها على احتفاله بعيد ميلاده السابع والثلاثين، والذي يحل غدَا الأحد.
وكتب آل الشيخ : "٣٧سنة مرت، بدأت فيها من الصفر لكي أصل لما أنا عليه الآن، إذا كان العمر يقاس بالتجارب والأحداث والتحديات والانتصار والهزيمة والنجاح والفشل، فأعتقد أنني رأيت ما يفوق ما رأه شاب بـ ٣٧ في عمره، أتمنى أن القادم يكون أريح وأهدى بالنسبة لي، واستطيع التركيز في حياتي الخاصة وأحلامي".
يشار إلى أن تركي بن عبد المحسن بن عبد اللطيف آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، من مواليد 4 أغسطس 1981.
كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده الـ37.. تركي اَل الشيخ: "بدأت من الصفر وما رأيته لم يراه شاب في سني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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