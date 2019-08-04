تعرضت للتنمر وحرب العراق غيرت حياتها.. محطات في حياة الفنانة نادية العراقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نادية العراقية، التي ولدت في 3 اغسطس 1963 في العراق، وبدأت مشوارها الفني في المسرح والتلفزيون العراقي، ثم انتقلت إلى مصر وشاركت في أدوار ثانوية صغيرة.

نرصد لكم في التقرير التالي معلومات عن نادية العراقية في عيد ميلادها السادس والخمسين:

- شاركت في عدد من الإعلانات التجارية بمصر.

- كانت بدايتها الحقيقية في مصر بالمشاركة في مسلسل "سامحوني ماكنش قصدي" عام 2000، ثم فيلم "أفريكانو" للفنان أحمد السقا في العام التالي، لتتوالى بعد ذلك أعمالها، ومن أبرزها (أبو علي، حاحا وتفاحة، ورقة شفرة).

- شاركت في عرض مسرحية "لن تسقط القدس" مع الفنان الكبير نور الشريف، وقد عرضت في دار الأوبرا المصرية، وفي الجزائر وقطر وسوريا والأردن.

- فازت بجائزة الإبداع الذهبية، وأحسن ممثلة دور ثان عن دورها في مسلسل "العائد" من إنتاج الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، في ختام مهرجان القاهرة للإعلام العربي.

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- تعرضت للتنمر على الإنترنت بسبب نشرها صورًا مع ابنها أدهم الذي يتمتع بالوسامة، واستضافتها الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" لتحكي قصتها مع التنمر.

- قالت في برنامج "معكم" إن البعض اتهمها بتبني ابنها لأنه أجمل منها، على حد قولها.

- تعرفت على زوجها المصري في العراق، وتزوجته وعاشت في معه في مصر بسبب الأحداث السياسية في العراق، منذ عام 1997.

- قالت إنها نجمة المسرح الأولى في العراق بعد الفنانة أمل طه، ومع ذلك بدأت حياتها في مصر كومبارس، مشيرةً إلى أن الكثيرين وعدوها بأدوار، ولم يفوا بوعودهم.

- صرحت للإعلامية منى الشاذلي بأنها تحب الغناء ولا تتوقف عن الغناء في البيت.

- خضعت لجراحة في عينها في أبريل الماضي، وكتبت عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام": "الحمد لله عملية استمرت ساعتين إلا ربع شكرًا لمن دعولي وأحبوني، الله لا يحرمني محبتكم وشكرًا لمن حسدوني أخذتوا من سيئاتي".