نرمين الفقي تحذر جمهورها من حساباتها المزيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تكشف بها عن الحسابات المزيفة التي تنتحل شخصيتها، عبر موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام". وعلقت على الصورة قائلة: " إيه كمية الأكونتات الفيك دي، لاحول ولاقوة إلا بالله". يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، وهو من بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، محمود حجازي.



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