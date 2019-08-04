خاص| نقل مدير التصوير رمسيس مرزوق للعناية المركزة بعد تعرضه لأزمة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
تعرض مدير التصوير السينمائي رمسيس مرزوق لأزمة قلبية استدعت نقله للعناية المركزة، وإجرائه لعملية قسطرة على الفور.
وقال أحمد حسني أحد أصدقاء "رمسيس" المقربين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رمسيس تعرض لأزمة قلبية مفاجئة استدعت نقله على الفور إلى أحد المستشفيات بمنطقة مصر الجديدة، وأجريت له على الفور عملية قسطرة بالقلب".
وأضاف حسني: "رمسيس يرقد حاليًا بالعناية المركزة لمتابعة تطورات حالته بعد إجراء العملية".
يعد الدكتور رمسيس مرزوق "74عاما" أحد أبرز نجوم التصوير السينمائي في مصر، إذ شارك المخرج يوسف شاهين في العديد من الأفلام، ومنها "المهاجر، إسكندرية نيو يورك، هي فوضى"، ويصل رصيد مرزوق الفني إلى ما يزيد عن 60 فيلمًا.
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