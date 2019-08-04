يوسف الخال يكشف حقيقة انفصاله عن نيكول سابا بسبب عادل إمام- فيديو

كشف الفنان اللبناني يوسف الخال، حقيقة انفصاله عن الفنانة نيكول سابا، خلال أعوام 2002 إلى 2008، بسبب مشاهدها الجريئة مع الزعيم المصري عادل إمام، بفيلم ”التجربة الدنماركية“.

وقال ”الخال“، خلال لقاء تلفزيوني، جمعه بزوجته ”نيكول“، إن الانفصال حدث بالفعل في تلك الفترة ولكن ليس بسبب فيلم ”التجربة الدنماركية“ كما أشيع وثبت في عقول الناس.

ومن ناحيتها، أكدت نيكول سابا، حديث ”الخال“ حول أسباب انفصالهما خلال تلك الفترة، منوّهة بأن فيلم ”التجربة الدنماركية“، كان بمثابة نقطة تحول في حياتها الفنية، ونقلها إلى مكانة أعلى مما كانت عليها.

وروت نيكول أزمة مرض والدها جان سابا، ودخوله إلى المستشفى في يوم زفافها، مشيرة إلى أن والدها دخل في غيبوبة تامة نقل على إثرها للمستشفى، وأنها ركضت هي وزوجها إلى المستشفى بفستانها الأبيض.

وعن استبعادها من مسلسل ”الهيبة الحصاد“ الجزء الثالث، قالت إنها أبان تعاقدها على ”الهيبة العودة“ وهو الجزء الثاني من المسلسل وعرض في 2018، تضمن التعاقد بندًا لمدة عامين، ما يعني قيامها ببطولة ”الهيبة الحصاد“ الجزء الثالث أيضا.