بالصور.. هنادي الجزائرية تحتفل بعيد ميلادها على طريقة "أنواع الوجع"

احتفلت المطربة الجزائرية هنادي، بعيد ميلادها بحضور مخرج أحدث كليباتها متيم السراج ومجموعة من أصدقائها، ويأتي الاحتفال بالتزامن مع قرب طرح الكليب الجديد "أنواع الوجع"، حيث انتهت "هنادي" مؤخرا من تصوير أغنية "أنواع الوجع" على طريقة الفيديو كليب،

واختارت ميعاد طرحه بعد عيد الأضحى المقبل.

أغنية" أنواع الوجع" من كلمات الشاعر الغنائي مخلص أحمد، ألحان وتوزيع متيم السراج، وإنتاج وتنفيذ شركة "إكس جينريشن إيجيبت".

يشار إلى أن "هنادي" تنبأت لها

الفنانة الكبيرة ذكرى بمستقبل كبير في عالم الغناء، وقالت لها: "صوتك يشبهني، هيكون ليكي مستقبل كبير زي".

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وتعود هنادي لعالم الغناء بعد فترة غياب دامت خمس سنوات عن إحياء الحفلات الغنائية، حيث قدمت عدد كبير من الحفلات في مصر والمغرب العربي مع كبار نجوم الغناء أبرزهم الكينج منير، بوسي، أمينة وغيرهم.