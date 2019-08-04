أحمد مراد لـ"العين الإخبارية": تحديت نفسي في "الفيل الأزرق 2"

استطاع الكاتب والسيناريست المصري أحمد مراد أن يعيد الشباب إلى قراءة الرواية بأسلوبه السهل وألغازه المليئة بالإثارة والتشويق، وذلك مع تحقيق رواياته لمبيعات كبيرة، مع تهافت صناع السينما عليها لتحويلها إلى واقع يجذب الجمهور.

"فيرتيجو"، "تراب الماس"، "الفيل الأزرق"، "الأصليين".. أعمال إبداعية قام بتأليفها أحمد مراد وتم تحويلها عبر شاشة التليفزيون والسينما إلى أعمال مرئية، وحققت جميعها نجاحا كبيرا، ولكن يظل فيلم "الفيل الأزرق 2" الذي بدأ عرضه 28 يوليو/تموز الماضي صاحب النجاح الاستثنائي، وهو من إخراج مروان حامد وبطولة كريم عبدالعزيز.

"العين الإخبارية" التقت الكاتب والسيناريست أحمد مراد الذي كشف الصعوبات التي واجهته في كتابة الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" والكيمياء التي تجمع بينه والمخرج مروان حامد والممثل المصري كريم عبدالعزيز، وتحدث عن العوامل التي ساهمت في تشكيل وعيه الثقافي.. فإلى نص الحوار..

ما العوامل التي شكلت شخصيتك وأثرت في تكوين وعيك الثقافي؟

عوامل كثيرة، في مقدمتها البيئة التي نشأت فيها والتي عرفت من خلالها قيمة وقدر "الكتاب"، فوالدتي شخصية مثقفة إلى حد كبير وعاشقة للقراءة وتأثرت بها وتعلمت منذ الصغر بأن أسأل عن أي شيء لا أعرفه.

كما أن وجود مكتبات كبيرة تضم كتبا عظيمة بجوار منزلي شجعني على القراءة، إلى جانب حرصي وشغفي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ولا أبالغ إذا قلت إنني قرأت كل مؤلفات دكتور مصطفى محمود في المرحلة الإعدادية ثم قرأت كتب العالمي نجيب محفوظ وإحسان عبدالقدوس وتوفيق الحكيم ويوسف السباعي واستفدت من كل كتاب قرأته وتعلمت منه الكثير.





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إلى أي مدى ساهمت السينما في وصول إنتاجك الأدبي للناس؟

جمال السينما يكمن في أنها توصل الرسائل بشكل سهل وجذاب في الوقت نفسه، والسينما ساهمت في انتشار أعمالي بشكل قوي لأنها تصل إلى الجمهور العادي الذي لا يحب القراءة وتصل إلى الجمهور المحب للقراءة، لذا أرى أن السينما مهمة وأنصفتني في أغلب أعمالي التي تحولت من نص مكتوب إلى صورة مرئية ناطقة ومتحركة.

كيف ترى حالة النجاح المبهرة لفيلم "الفيل الأزرق 2"؟

أحمد الله على هذا النجاح الكبير، وكل أسرة الفيلم سعيدة بهذا النجاح فقد استغرق العمل في الجزء الثاني من الفيل الأزرق 18 شهرا، وخلال هذه الفترة كنا نحاول تقديم شيء جديد يخطف أنظار وإعجاب الجمهور، ولكن مهما كان حرصنا ودقتنا في تقديم شيء مبهر يبقى التوفيق من الله، وسعدنا بالنجاح ونتمنى أن يستمر الحال على هذا النحو، لأننا تعبنا جدا لتقديم عمل فني يحمل كل مواصفات الجودة.

ما المدة التي استغرقتها في كتابة الجزء الثاني من "الفيل الأزرق"؟

كتبت الجزء الثاني من الفيلم في 3 أشهر، وكنت أعيش في تحدٍ صعب جدا لأنني أدرك أن سقف توقعات الجمهور مرتفع، لذا كنت أتحدى نفسي واجتهدت لكتابة عمل يضيف إلى الجزء الأول، الذي كتبته منذ 5 سنوات.

ويجب أن تعرف أن الجزء الثاني إذا خرج بشكل سيئ سيضر الجزء الأول ويصرف الناس عن مشاهدته لذا حاولت قدر استطاعتي رفع سقف التوقعات وتقديم أحداث ثرية تجذب أنظار وانتباه الجمهور.





حدثنا عن ردود الأفعال بعد عرض الفيلم تجاريا؟

تلقيت ردود فعل طيبة من مصر والخارج وهذا جعلني أشعر بسعادة كبيرة لأن الأمر كان صعبا، وبذلت وزملائي مجهودا كبيرا جدا، ويهمني ويشغل بالي رأي الجمهور لأننا نعمل من أجله، وعندما يشيد الجمهور بعمل فني فهذا يعني أنه جيد وأن الرسالة وصلت للجمهور بكامل تفاصيلها.

ما سر التفاهم بينك والمخرج مروان حامد والممثل كريم عبدالعزيز؟

كريم عبدالعزيز فنان محترم ومثقف، فقد نشأ في أسرة فنية ووالده مخرج رائع ومهم هو محمد عبدالعزيز، وكريم يحترم دور المخرج ويقدر الكتابة، وإلى جانب كل ذلك فهو صديقي في معهد السينما ودرس الإخراج، وكما يعلم الجميع تجمعني والمخرج مروان حامد صداقة رائعة دعمها العمل، وسعيد جدا بهذه العلاقة الإنسانية الرائعة التي تربط بيننا وسعيد بالعمل مع مروان وكريم عبدالعزيز الذي أعتبره شريكا مهما في النجاح.