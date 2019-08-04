لأول مرة منذ 20 عاما.. "فيكرام فيدا" يجمع الثنائي "خان"

لأول مرة منذ أكثر من ٢٠ عاما يتشارك الممثلان الهنديان عامر خان وسيف علي خان في مشروع سينمائي جديد بعنوان "فيكرام فيدا" وهو تقديم لفيلم "التاميل" الأشهر في الهند والذي يحمل نفس الاسم.

و"سينما التاميل" هي اللقب الذي يطلق على صناعة الأفلام بلغة التاميل، التي هي جزء من صناعة السينما الهندية، وتهتم بالأفلام في ولاية تاميل نادو، وبالأخص في منطقة تشيناي من كودامباكام.

وقدمت النسخة الأصلية من الفيلم عام ٢٠١٧، من بطولة فيجاي ثيثوباثي وأر مادهافان، وتدور أحداثه في إطار تشويقي عن الصراع بين الشرطة والجريمة والجوانب الخفية لعالم الجريمة وكذلك الشرطة في الهند.

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ويعتبر هذا الفيلم من أنجح أفلام التاميل على الإطلاق، وحقق إيرادات تقدر بنحو نصف مليار روبية رغم أن ميزانيته لم تتخط ١٠٠ مليون روبية.





وكان الفيلم محط أنظار العديد من منتجي بوليوود وأبرزهم شركة سوني وكذلك روهيت شيتي المخرج الكبير، الذي صرح بأنه لو تمكن من الحصول على الفيلم سيستعين بشاروخان في شخصية المجرم، ولكن جاء عامر خان ليقضي على كل هذه الطموحات، لأن شركته ستكون المنتج للفيلم، في حين أنه سيلعب الدور الذي حلم به شيتي لشاروخان.

وسيبدأ تصوير الفيلم في مارس/آذار المقبل، ويطمح عامر خان أن يلحق بسباق الصيف الهندي لعام ٢٠٢٠.