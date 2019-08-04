أول تعليق من أيمن بهجت قمر على نجاح أغنية "بحبه" للهضبة

حققت أغنية «بحبه»، للهضبة عمرو دياب، نجاحاً كبيراً فور طرحها، وتصدرت قائمة الأكثر بحثاً على "يوتيوب" في مصر، بعد يوم واحد فقط من طرحها، الخميس 1 أغسطس، الجاري رغم انتشار النسخة المسربة منها منذ الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحتفل الشاعر أيمن بهجت قمر، مع جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بالنجاح الكبير الذي حققته الأغنية، وتلقى ردود أفعال إيجابيه كثيرة تجاه الأغنية.

حيث نشر أيمن بهجت قمر، أغنية "بحبه"، وعلق عليها: "الآن بحبه.. النسخه الاصليه في ٢٤ ساعه تريند رقم ١ .. الحمد لله".



«بحبه» كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي، وهي إحدى أغاني ألبوم عمرو دياب الجديد الذي يحمل اسم «أنا غير».

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