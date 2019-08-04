"الفيل الأزرق 2" يعيد قوة موسم الصيف

القاهرة - لايف ستايل
اقتربت إيرادات فيلم "الفيل الأزرق 2" من تخطي حاجز الـ 34 مليون جنيه، حيث حقق حتى الآن 33 مليونا و494 ألفا و942 جنيها في 9 أيام، ليعيد بذلك موسم الصيف السينمائي بشكل رسمي.
الإيرادات المرتفعة التي حققها الفيلم هي سابقة جديدة على موسم الصيف منذ سنوات، بعد أن اقتصرت الإيرادات العالية على مواسم العيد سواء الفطر أو الأضحى.
أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.
الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبدالعزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد.
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