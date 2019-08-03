نبيل عجرم شقيق نانسي يظهر بعد غياب.. شاهد كيف تغير شكله!

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 11:49 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لنبيل عجرم شقيق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وبعد غياب لسنوات ظهر نبيل عجرم في الصورة إلى جانب ابنة شقيقته الكبيرة ميلا.

وقد اثارت الصورة الجدل بسبب أن نبيل بدا في الصورة وقد غزا الشيب شعره، الأمر الذي فاجأ البعض ممن يعرفونه، في حين أن هناك من لاحظ شبها كبيراً بين ميلا ووالدتها نانسي، فيما آخرون وجدوا أن ميلا تشبه خالها.

يذكر أن نبيل كان قد دخل عالم الفن لفترة وأصدر أغنيات عدة، إلا أنه اعتزل وابتعد عن هذا المجال.