شاهد.. اصالة ولجين عمران “يتحديان الحر” في دبي!

كتب امير فتحي في السبت 3 أغسطس 2019 11:49 مساءً - نشرت الاعلامية السعودية لجين عمران مقطع فيديو ظهرت فيه مع الفناننة السورية اصالة نصري في احد المطاعم في دبي.

وظهرت لجين عمران في بداية الفيديو قائلة: “في الوقت اللي فيه الناس هربانين من الحر احنا قررنا نتحدى الحر ولما اقول احنا مين قاعدين احلى جو واجواء” لتظهر بعدها اصالة وتوجه التحية الى متابعي لجين.

وكانت اصالة قد اثارت الجدل بعد حديثها مؤخرا عن “الصديقة الخائنة” قالت فيه: “إنّ حدسي غالبًا لا يخون الواقع ولا يخالفه ، ومثلي كثر، لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودّي؟ وهي الّتي لا تعرف كيف”.

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وأضافت أصالة: “نعم أنا مُحاطة بحبّ كبير ومنّ أُناس كثر، إلّا أنّ الخيانة مؤلمة، ولكن ألمها يزول سريعًا، ويجب أنّ يزول سريعًا، فإنّ من طعنني بالظهر لا يستحقّ أنّ يوجع قلبي، وقد تعهّدت لروحي أنّ لا أسمح لأحد أنّ يمسّها، فالخيّرون كثر، وقدّ منّ الله عليَّ بنعمة الاختيار”.