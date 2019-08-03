بعد إثارته الجدل.. إلغاء تصوير فيلم "جابر" في الأردن

قرّر فريق عمل فيلم "جابر"، الذي أحدث جدلاً كبيراً في الأردن، إلغاء تصويره نتيجة السيناريو الذي اعتبره البعض مسيئاً لتاريخ البلاد.

وقال مخرج الفيلم، محيي الدين قندور: "إن إلغاء التصوير جاء بسبب سوء فهم البعض لرسالة الفيلم، وقيام البعض الآخر بليّ النصوص وتوظيفها للمساس بالثوابت الوطنية، التي أؤمن بها كما يؤمن كل أردني".

وأضاف قندور، بصفحته على "فيسبوك": "بعد التشاور مع فريق العمل رأيت أن الظروف الحساسة الداخلية والإقليمية والدولية التي تمر بها المملكة الأردنية الهاشمية تقتضي منا جميعاً الوقوف معاً صفاً واحداً في مواجهة كل ما من شأنه المساس بوحدتنا الوطنية، أو إثارة قضايا قد تؤثر في أمننا الوطني".

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وكان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، كلّف هيئة الإعلام، والهيئة الملكية للأفلام، بتقييم ودراسة محتوى "جابر"، مؤكداً أن أي عمل ثقافي أو فني يتم إنتاجه وتصويره على الأرض الأردنية يجب أن يكون متوافقاً مع ثوابت البلاد والهوية الوطنية.

وشكّلت نقابة الفنانين الأردنيين لجنة من خبراء ومختصين، أصدرت بياناً قالت فيه إن "جابر" يمرّر أفكاراً لا تتماشى مع الثوابت الوطنية الأردنية، ويُظهِر الأردن بلداً لا يخضع لأي سلطة قانونية، ويتسم بانفلات أمني.

وكان مدير إنتاج الفيلم، حذيفة عقل، نفى بشكل قاطع أن يكون "جابر" يشكّل أي إساءة للتراث الأردني، مستغرباً في الوقت ذاته من الضجة الكبيرة التي أثيرت بعد انسحاب الممثل علي عليان.

وأوضح عقل لـ"العين الإخبارية" أن النص محور الخلاف كان مبدئياً، حيث يقوم الكاتب بتعديل أي نص حتى لا يُفهَم خطأ، لافتا إلى أن النص في مجملة يشيد بالأجهزة الأمنية الأردنية، ويؤكد أهمية محاربة مهربي الآثار.

الفيلم مستوحى من رواية تحمل اسم "جابر" للمؤلف والمخرج محيي الدين قندور، ويدور حول رجل بدوي يعيش في مدينة البترا، ويجد حجراً مكتوباً عليه بحروف عبرية، فيرسله إلى دائرة الآثار الأردنية، وتبدأ بعدها مغامرات ذات بعد تاريخي تحاكي قصة خروج اليهود مع نبي الله موسى، عليه السلام، من مصر.