سهر أبو شروف نجمة "آراب أيدول" 3 تُطلق أغنية "صعبة شوفك" من ألبومها الجديد

دمشق - لايف ستايل
أطلقت المطربة السورية سهر أبو شروف نجمة آراب أيدول 3، أغنية "صعبة شوفك"، وهي أول أغنية من ألبومها "روح المغنى"، والذي يتضمن أغاني بعدة ألوان غنائية باللهجة المصرية والسورية واللبنانية والمغربية.
وقالت أبو شروف: "إنها لولا الظروف الحالية في سوريا لكانت قامت بجولة فنية في عدة دول عربية على أن تبدأ من مصر أرض الفن والكنانة".
وأضافت أبو شروف، أنها حاولت التنوع في اللهجات العربية في الألبوم حتي تصل إلى أقصى الجمهور العربي من شرقه إلى غربه، وتقدم دائمًا ما يرضي جمهورها ويتوقع سماعه منها.
جدير بالذكر، أن الأغنية من كلمات الشاعرة اللبنانية غادة مخول وألحان لؤي جرجس وتوزيع أليكس ميساكيان، وميكس وماسترينغ هشام بندقجي، وإنتاج حبيب داغر.
أما بقاقى أغاني الألبوم فإنتاج الصحفي السوري يحيى جان وإشراف عام للشاعر المصري باسم النحاس، ويتضمن الألبوم عدة ألوان غنائية مصرية وسورية ولبنانية ومغربية.
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