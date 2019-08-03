فن ومشاهير

ماريتا الحلَّاني تتعاون مع زياد بُرجي في أغنية جديدة

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انتهت المطربة اللبنانية الشابة ماريتا الحلانى، ابنة الفنان عاصي الحلاني، من تسجيل أغنية جديدة مع المطرب والملحن زياد برجي، من كل أحمد ماضى، وتوزيع هادي شرارة.

وتطرح الأغنية خلال الفترة المقبلة، حيث يعد هذا التعاون الأول بين برجى وابنة الفنان عاصى الحلانى، التي استطاعت أن تحقق نجاحًا ملحوظًا بأغانيها في فترة قصيرة.

وكانت ماريتا طرحت ألبومها الجديد العام الماضي ويضم 10 أغان وهي: "إلى وملكك، آخر مرة، أنا، متلخبطة، منو معقد، العمر واحد، هي وهاذي، خايفة أنام، ناسيني، تلاقينا"، وتعاونت خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.

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