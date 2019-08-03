نجوى كرم تحتفل بتحقيق أغنيتها "ملعون أبو العشق" رقًما قياسيًا جديدًا

احتفلت الفنانة نجوى كرم وجمهورها بتحقيقها رقماً قياسياً جديداً من خلال أغنيتها "ملعون أبو العشق"، والتي لاقت رواجاً كبيراً في لبنان والعالم العربي.
وتخطّت الأغنية الـ 60 مليون مشاهدة عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وهي الأغنية الأكثر مشاهدة على الموقع المذكور لكرم.
واعتبر البعض أنّ فكرة تصوير الكليب في شوارع العاصمة بيروت، وأداء كرم للأغنية، جعلاها تكون من الأكثر نجاحاً في سنة الـ 2019.
إشارة الى أنّ الأغنية، وعلى الرغم من إصدارها منذ أشهر، لا تزال في المراتب الخمس الأولى عبر قائمات الأغنيات الأكثر رواجاً في العالم العربي.
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