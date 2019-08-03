شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماهر محمود إسماعيل يطرح "التكبيرات" بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان ماهر محمود إسماعيل تكبيرات العيد بصوته، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك المقبل،على طريقة الهارموني، وهى رؤية موسيقى وألحان أحمد الناصر. من ناحية أخرى شارك ماهر محمود مؤخراً بغناء تتر مسلسل "أبو جبل" للنجم مصطفى شعبان، والتى يحمل اسم "ضعاف النفس" هى من كلمات هيثم سليم، وألحان وتوزيع الموسيقار إسلام صبرى. يذكر أن ماهر محمود يشارك في عرض "أوبرا بنت عربى"، وهى أوبرا غنائية تمثيلية تقدم دراما عن كل المختلفين وذوى القدرات،و يشارك فى أوبرا أكثر من 45 فنانا ونجوم السيرك القومى ونجوم الأوبرا، إضافة إلى حيوانات حية تشارك على المسرح، وهو من إنتاج مسرح الشمس التابع للبيت الفنى للمسرح، ويقوم مخرج العمل بتكثيف البروفات على العرض.

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