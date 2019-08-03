شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "جوازة مرتاحة" فى الإسكندرية ثانى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة ريم البارودى لعرض مسرحيتها "جوازة مرتاحة " فى الإسكندرية فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وذلك بعد النجاح التى حققته المسرحية خلال الفترة الماضية .
وحققت المسرحية نجاحا كبيرا، حيث عرضت لمدة شهر على أحد المسارح بمدينة الغردقه ؛ ولاقت إقبالا جماهيريا كبيرا .
وعادت ريم إلى خشبة المسرح مرة أخرى من خلال مسرحية "جوازة مرتاحة بعد 10 سنوات كاملة منذ تقديمها مسرحية "زى الفل" على مسرح البالون عام 2009 .
مسرحية "جوازة مرتاحة" بطولة ريم البارودى وأحمد صفوت وهشام إسماعيل ومنه عرفة،ومن تأليف أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر.
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