شاهد.. البوستر الدعائى لفيلم "بالصدفة" للنجمة كارول سماحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المطربة اللبنانية كارول سماحة جمهورها عبر "إنستجرام" البوستر الدعائى للفيلم اللبنانى "بالصدفة" الذى يعد أول أعمالها السينمائية، والمقرر طرحه فى السينمات 26 من شهر سبتمبر المقبل.

ويشاركها فى بطولة فيلم "بالصدفة" بديع أبو شقرا وباميلا الكيك ومنير معاصرى، من تأليف كلوديا مرشليان، وإخراج باسم كريستو. وكانت النجمة اللبنانية كارول سماحة طرحت أغنية "إن شالله"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، وهى من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان إسلام زكى، وتوزيع عادل حقى.

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