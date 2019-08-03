تعرف على سعر حذاء صوفيا فيرجارا فى سهرتها مع زوجها من تصميم Aquazzura

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة العالمية صوفيا فيرجارا واحدة من أجمل النساء في العالم و هو ما يجعل ظهورها دائما محط تركيز الكثيرين . التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور لصوفيا فيرجارا ذات الـ ( 46 عام ) خلال توجهها لتناول العشاء في اجواء رومانسية مميزة مع زوجها النجم جو مانجانيلو في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية . ظهرت صوفيا فيرجارا مرتديه فستان ذو تصميم مثير باللون الأحمر ، بينما اختارت حذائها باللون الفضي من مجموعة تصميمات " Aquazzura " بينما وصل سعره الي 620 جنية استرليني . Advertisements

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