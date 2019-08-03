شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فتاة تقتحم مسرح حفل كاظم الساهر والقيصر يعلق: أرعبتنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت فتاة فى العشرين من عمرها مسرح حفل النجم كاظم الساهر فى لبنان، أثناء غنائه "عيد العشاق"، وحاول أفراد الأمن منعها من الوصول، ولكن كما اعتاد القيصر لم يخذلها وبعد أن أبعدها الأمن قام بمناداتها والتقط معها صورة سيلفى، وسط تصفيق الحضور على ما فعله، ولكنه علق قائلا: "أرعبتنى".
وتألق القيصر فى حفل كامل العدد ولم يقتصر فقط على الجمهور الحاضر بل اعتلى بعضهم أسطح المنازل القريبة من مكان الحفل، وكأنها تظاهرة فنية ممتدة من داخل المسرح متفرعة للمنازل والشوارع، وقدم عددا كبيرا من أغنياته منها "المتمردة"، "عيد العشاق"، "كونى امرأة خطرة"، "لجسمك عطر خطير النوايا"، "حافية القدمين"، وغيرها.
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