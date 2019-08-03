شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى لمتابعة تهاجمها على إنستجرام: جدى أعظم من جينفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت الفنانة ناهد السباعى على هجوم إحدى المتابعات لها على إنستجرام تدعى "راندا"، التى هاجمت ناهد بكتابة جملة قالت فيها: "حد يقول لناهد السباعى تعيش عيشة أهلها لأنها عمرها ما هتبقى جينفر لوبيز وبطلى تقليد بقى".

الفناة ناهد السباعى لم تفوت الرد على هذا التعليق بقولها: "طيب يا رندا أحب اعرفك مين أهلى اللى أنت عايزانى أعيش عيشتهم اللى هما أكبر من جينفر لوبيز بكتير"، ثم استكملت: "جدى من أمى فريد شوقى، جدتى من أمى هدى سلطان، جدى محمد فوزى أخو هدى سلطان، جدى من أبويا عبد المنعم السباعى ظابط من الظباط الأحرار، ومؤلف أروح لمين لأم كلثوم ومؤلف فيلم إسماعيل ياسين فى الجيش ورئيس ومشرف على الإذاعة والتليفزيون وغيرها".

وأضافت: "يوسف السباعى الأديب الكبير وأمى بقى ناهد فريد شوقى منتجة عظيمة من أعمالها (لن أعيش فى جلباب أبى)، (حديث الصباح والمساء)، و(حتى لا يطير الدخان) وغيرها، وأبويا كان كاتب وصحفى ومخرج كبير"، متابعة: "تحبى أكملك يا حلوة ولا كفاية كدة.. لما تبقى تعرفى تعملى حركة من اللى بعملها ابقى اكلمى وعيشى أنت عيشة بلدك بدل عقدة الخواجة ديه".