شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تكشف خطتها الجديدة بعد فوزها بعضوية الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة نادية مصطفى إن أى عضو فى الجمعية العمومية لابد أن يختار نقيبا يتمتع بكفاءة ودرجة إنسانية عالية، لأن كرسى النقابة يحتاج لشخص ذى قلب رحيم وخدوم للناس وييسر لهم مطالبهم حتى لو وصل الأمر لمقابله أحد الشئون المعنية كرئيس الوزراء أو المحافظ، فضلا عن حبه بين الناس وكلمته المسموعة وسطهم.

وأضافت نادية، لـ"الخليج 365"، أن الوطن العربى يعرف قيمة الفنان هانى شاكر لاسيما عن الإنجازات غير المسبوقة التى حققها خلال فترة توليه منصب النقيب، بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات النقابة التى وصلت لـ24 مليون تقريبا وزيادة المعاشات ونفقات العلاج و زيادة مقرات النقابة في العديد من المحافظات فهذه انجازات لم تنشئ إلا في عهده، وعن توفير شقة تباع لنقابة في فترة المقبلة، وزيادة نسبة المعاشات مرة أخرى، وعمل نوادى فى جميع المحافظات للموسيقين، وتوفير جميع فرص عملين بألات موسيقى، ويعمل دى جى توفير لعمل داخل حفلات مصر سواء مع المطربين أو حفلات خاصه به.

وأعربت عن حبها واعتزازها بالنقيب هانى شاكر وقالت: "إنه عشرة عمر وأخ لم تلده أمى ومعروف عنه مساعدته للغريب والجهات المعنيه تعرف قيمته جيدا"، مضيفة: "فخر لنا اسم هانى شاكر على كارنيه النقابة.

وعن كواليسها خلال فترة توليها رئاسه مجلس ادارة في النقابة، قالت: "مر بنا الجيد والقبيح ووجود نقيب محترم مثل هاني شاكر جعلنى أشعر بكل ما هو جميل من ذكريات نقابيه جميله و تعاملت بمنطق مساندتى مع النقيب من جهة وحب الناس لي من جهة أخرى".

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وأعربت عن غضبها لبعض المواقف التي عكرت صفو الذكريات الجميلة كرفع القضايا عليها وعلى النقيب، مستطردة: "للأسف اخذنا أحكام غيابية واتهمنا زور في محاضر بدون عناوين".

وصرحت مصطفى أن موافقتها والنقيب على الترشح مرة ثانية على الرغم من الكوابيس والصعوبات التي واجهتهما، مؤكدة "خفنا على ما شيدناه فى الفترة السابقة فقد حققنا إيرادات وإنجازات لم تحققها النقابة من قبل".

وعن اختلافها مع الفنان إيمان البحر درويش، قالت: "بداية اختلافنا معه عندما رفع ضدنا قضايا وكتبت على السوشيال ميديا، ليه الحرب ونتحارب بالشكل ده وتعمدت عدم ذكر أسماء لكنه علّق: "أنا اللى وقفت جنبها وجنب ابنتها"، فهو يقصد وقوفه جنب بنتى همسة حين أخذها فى حفله وأبدعت فيها وأثنى على صوتها من أول مرة سمع فيها صوتها وأعجب بصوتها العذب"، وتوجه رساله له قائلة: "القضاء لا تعليق عليه يا إيمان".

وتابعت: "كانت تلك القضية من ضمن أسباب تقديم استقالة هانى شاكر من قبل وسببت لنا إزعاجا لكننا نؤمن بكلمة وهيبة القضاء، متمنية للنقابة المزيد من النجاح والإنجازات".