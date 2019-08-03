صورة| خالد الصاوي يكشف عن شخصيته في فيلم تامر حسني الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة يكشف بها عن شخصيته في فيلم "الجوكر" لتامر حسني. وكتب خالد الصاوي: "قريبًا.. الجوكر.. الأخ الروحي الأكبر: مستر سليم". "الجوكر" بطولة تامر حسني، وزينة، وإخراج سعيد الماروق، ومن المقرر عرضه خلال سباق أفلام عيد الأضحى المقبل.

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