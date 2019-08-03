صورة.. هبة مجدي بقميص برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرصت الفنانة هبة مجدي على ارتداء تيشيرت فريقها المفضل برشلونة الإسباني. ووجهت الشكر لزوجها على إهدائها إياه. نشرت هبة صورة لها بالتيشيرت، عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "شكرًا حبيبي محمد محسن على التيشيرت الجميل". يذكر أن الفنانة هبة مجدي تشارك في رائعة شكسبير مسرحية "الملك لير" للمخرج تامر كرم وترجمة فاطمة موسى، وبطولة النجم يحيى الفخراني ورانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وحمادة شوشة. ​

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