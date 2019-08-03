تعرف على حكاية شقيقة الفنانة منة عرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الفنانة الشابة منة عرفة إنها لم ترغب في التمثيل، وإن شقيقتها الكبرى هي التي كانت تهوى التمثيل وتذهب للاستديوهات وعملت فترة كموديل.

وأضافت منة، خلال حوارها في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن المخرجين شاهدوها وطلبوا من شقيقتها أن تُخضعها لاختبارات التمثيل.

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وتابعت منة أنها قامت بعمل كاستنج لمسلسل "السندريلا" مع المخرج سمير سيف، وتم اختيارها لتلعب درو سعاد حسني وهي صغيرة، وبعدها شاركت في سيت كوم "تامر وشوقية" ومنها رشحها شريف عرفة لـ"مطب صناعي" مع الفنان أحمد حلمي، الذي تعتبره نقطة انطلاقها الحقيقية.

وأشارت الفنانة منة عرفة إلى أن شقيقتها تزوجت وتركت التمثيل والفن.

يُذكر أن الفنانة منة عرفة، تشارك في مسرحية "جوازة مرتاحة" مع الفنانين ريم البارودي وأحمد صفوت، وإخراج محمد جبر وتأليف أحمد الملواني.​