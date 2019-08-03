هكذا سخر أحمد أمين من شكل أنفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: سخر الفنان أحمد أمين من شكل أنفه، بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام". علق أمين على الصورة: "جمال حجم مناخيري غطا على جمالك يا إسكندرية". وقدم الفنان أحمد أمين عرضين من مسرح "أمين وشركاه"، في مكتبة الإسكندرية، يومي 26 و30 يوليو الماضي.



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