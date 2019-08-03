محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
يعقد صناع العرض الغنائي الاستعراضي "سحر الأحلام"، مؤتمرًا صحفيًا، مساء غد الأحد، على مسرح البالون بالعجوزة.
المسرحية يشارك في بطولتها مجدي فكري، إيناس مكي، نيفين رفعت، رضا رمزي، عبد العاطي صالح، محمد عنتر، أمنية فتحي، ياسر حسن، محمد عاشور.
العمل تأليف أغاني للشاعرة كوثر مصطفى، واستعراضات هشام المقدم، وملابس جمالات عبده، وديكور إبراهيم الفو، وإشراف فني أحمد رفعت، وألحان أحمد محيي، وإخراج حسام عطا.
يقام العرض المسرحي تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وقطاع الإنتاج برئاسة المخرج خالد جلال، والمخرج عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. إيناس مكي ومجدي فكري بمؤتمر صحفي لمسرحية "سحر الأحلام" بالبالون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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