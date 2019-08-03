منة فضالي تهنئ لقاء سويدان بعيد ميلادها وتوجه لها هذه الرسالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

شاركت الفنانة منة فضالي صديقتها الفنانة لقاء سويدان الاحتفال بعيد ميلادها الـ46، والذي أقيم أمس وسط مجموعة من الأصدقاء المقربين.

نشرت فضالي صورًا جمعتها بسويدان، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" أثناء تواجدهما في منطقة العلمين، وعلقت فضالي: "كل سنة وأنت طيبة يا روح قلبي وعقبال ١٠٠ سنة وأشوفك دائمًا مبسوطة وسعيدة وتحققي كل اللي نفسك في يا أجمل وأحلى لوكا بحبك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل "البيت الكبير2"، بطولة لوسي، أحمد بدير، سوسن بدر، ريم هلال، طارق صبري، دنيا المصري.

وهو عمل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.