في ظهوره الأول بالبريميرليج.. أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد صلاح حسني على توجيه رسالة إلى اللاعب تريزيجيه، عقب ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي.

كتب صلاح، عبر حسابه على "تويتر": "تريزيجيه مثل أخويا الصغير، وسعيد بتجربته الجديدة وأتمنى نجاحه والذهاب أبعد من كده بكتير ولكن عليه أولاً أخذ الأمور خطوة خطوة لأن الدوري الإنجليزي صعب وسريع والنجاح فيه محتاج انضباط ونفس طويل والحرص في كل تصريح وكلمة الميديا هناك مش سهلة ولا ترحم".

واستطاع محمود حسن تريزيجيه أن يصنع هدفًا لصالح أستون فيلا في شباك لايبزيج الألماني في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم.

صنع تريزيجيه الهدف الثالث لصالح زميله جون ماكين في الدقيقة 89 ليسجل هدفًا حسم به المواجهة التي انتهت لصالح أستون فيلا بنتيجة (3-1).​

