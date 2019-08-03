ريا من دبي إلى الكويت لحضور "Angry Birds 2 "

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:
سافرت الفنانة ريا أبي راشد إلى دولة الإمارات لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد "Angry Birds 2" في دبي، ثم تنتقل بعدها إلي الكويت لحضور عرضه الأول هناك.
نشرت ريا صورة، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليها: "في طريقي لدبي ثم الكويت، لحضور العرض الأول لفيلم Angry Birds 2 ".
يذكر أن ريا أبي راشد تشارك في الجزء الجديد من الفيلم الكرتوني "ANGRY BIRDS 2".
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