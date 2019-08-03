عامر خان يكشف عن مشهده المفضل في "3 idiots"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان الهندي عامر خان، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة من فيلمه الشهير "3 idiots"، أعلن أنها لمشهده المفضل بالعمل.

كتب خان في تعليقه على الصورة: "واحد من أهم المشاهد في حياتي". وكان المشهد لعامر خان ورفاقه أثناء خطتهم لإفساد حفل زفاف كارينا كابور، التي يحبها عامر خان.

"3 idiots" فيلم دراما كوميدي شبابي هندي، تم إنتاجه في الهند، وصدر سنة 2009، وهو من إخراج راج كومار هيراني، وإنتاج فيدو فينود تشوبرا، وكتب السيناريو ابهيجات جوشي بمساعدة المخرج.

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اُستوحيَ الفيلم وأاقتُبِسَ من رواية "خمسة نقاط لشخص ما" للمؤلف الهندي الكبير تشيتان بهجت، وهو من بطولة عامر خان، وكارينا كابور، وبومان إيراني، وشرمان جوشي، ومادهافان.

وينتقد الفيلم أوضاع التعليم الجامعيّ في الهند والوسائل التقليدية المتبعة هناك في إطار رومانسي كوميدي. ويعتبر من أنجح أفلام السينما الهندية على مر العصور.