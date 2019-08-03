أصالة تهنئ السعوديات بالقرارات الجديدة.. فماذا قالت؟

هنأت الفنانة أصالة عبر حسابها الرسمي في تويتر السعوديات بالتعديلات والقرارات الجديدة التي تخص نظام وثائق السفر والأحوال المدنية والتأمينات.

غردت أصالة قائلة:” ‏تستحقّ المرأة السعودية أن تنال حقّها، ومبارك عليها ما حصلت عليه، فهي أهل للثقة والاحترام، وكلّ الامتنان للبطل الّذي أخذ على عاتقه حقوقها فكرّمها لأنّها والدته وأخته وزوجته وابنته ألف شكر #محمد_بن_سلمان_بن_عبدالعزيز .

ولقيت هذه التغريدة من أصالة احتفاء واسعاً من النشطاء الذين اعتبروا حديثها لفتة طيبة من فنانة تجمعها علاقات صداقة وطيدة بالسعوديات، ولا تفوت مناسبة إلا وتبادر بالتهنئة.

وأعلنت السعودية رسمياً، الخميس، عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية. والتعديلات الجديدة تمنح المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها. وتقرر للمرأة حقوقا ضمن أنظمة الأحوال المدنية والعمل.